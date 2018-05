Angola: Le pays présente un rapport sur les droits de l'enfant

Luanda — La République d'Angola défendra les 15 et 16 de ce mois, à Genève (Suisse), les rapports sur le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant et du Protocole additionnel sur la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie infantile.

Selon une note de presse du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, parvenue samedi à l'Angop, les protocoles additionnels sur l'implication des enfants dans les conflits armés seront également défendus par l'Angola.

La défense se tiendra à la 78e session ordinaire du Comité des droits de l'enfant, où la délégation angolaise sera dirigée par la secrétaire d'État à la famille et promotion de la femme, Ruth Madalena Mixinge.

Le dialogue consistera en une intervention de l'État angolais, suivie des questions des membres du comité, de la réponse de l'Angola et de l'adoption du rapport final avec des considérations et recommandations à mettre en œuvre.

L'Angola a ratifié la Convention en 1990, toujours dans la période de conflit armé, et les deux protocoles additionnels peu après les Accords de paix de Luena, paraphés le 4 avril 2002. Avec la ratification de ces deux instruments, le pays a exprimé une fois de plus, son engagement dans la protection et promotion des droits de l'enfant dans tous les domaines.

L'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant oblige les États signataires à soumettre périodiquement des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès accomplis.

Dans le cadre de ses obligations, l'Angola a déjà présenté et défendu les rapports respectifs en 2004 et 2010, ce qui lui a valu 44 recommandations.

L'Angola comparaîtra devant le Comité pour présenter les progrès et les défis dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et des deux Protocoles additionnels.

Il présentera les mesures législatives, politiques, institutionnelles et le cadre actuel dans lequel vivent les enfants en Angola.

Les rapports ont été préparés par la Commission intersectorielle pour l'élaboration des rapports nationaux sur les droits de l'homme et soumis au Comité en 2016.En février 2018, des réponses aux questions supplémentaires ont été envoyées pour développer et mettre à jour les informations des rapports.

La République d'Angola, par la loi n ° 25/12 du 22 août, a approuvé les mécanismes de protection et de développement intégral de l'enfant qui comprend onze (11) engagements, la mise en œuvre du projet «Naître citoyen» et «Vulgarisation de l'enregistrement", qui exempte le paiement des honoraires d'enregistrement de naissance et contribue à l'universalisation de ceci au niveau national.

Elle a également adopte les améliorations dans le taux de scolarité dans l'enseignement primaire et secondaire et la réduction du taux de mortalité materno-infantile.

La délégation angolaise comprend les secrétaires d'État aux droits de l'homme et citoyenneté, Ana Celeste Januário, aux affaires sociales de la Présidence de la République, Fátima Viegas, le secrétaire d'État à la communication sociale, Celso Malavoloneke, ainsi que des hauts fonctionnaires des différents départements ministériels de la Commission interministérielle pour l'élaboration des rapports nationaux sur les droits de l'homme (CIERNDH).