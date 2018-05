Angola: La Justice portugaise réagit à la sollicitation du Gouvernement angolais

" La justice portugaise vient de prendre une sage décision, et a également confirmé le dialogue téléphonique entre les Chefs d'Etat de l'Angola, João Lourenço, et du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, occasion saisi par les deux hommes d'Etat pour de félicitations mutuelles sur " résultat positif "de l'affaire Manuel Vicente. Manuel Vicente a été accusé au Portugal du crime de "corruption active" d'un procureur public (MP), Orlando Figueira, qui est actuellement jugé dans un procès séparé.

Se référant aux déclarations du Président de l'Angola, João Lourenço, en janvier de cette année, au cours d'une conférence de presse, «nous n'avons pas l'intention de décider sur le mérite de la cause, mais seulement en raison de la dignité, de la souveraineté et du respect des accords entre les deux pays.

