Algérie: Plan national anti-cancer - La concrétisation se déroule "dans de très bonnes conditions"

Le Pr Mourad Abid, président du comité scientifique des journées de l'oncologie chirurgicales a indiqué que la CAC de Batna a réalisé "un saut qualitatif" à travers ses différents services, la chirurgie, la radiothérapie et l'hématologie notamment, soulignant que "le projet de transplantation hépatique ne peut être pris pour un projet d'un service ou d'une structure, mais plutôt, un projet de pôle médical nécessitant la création de comités pluridisciplinaires dont la mission est d'entretenir ce projet, d'assurer sa pérennité et sa stabilité".

Le praticien a dans ce sens valorisé l'effort consenti à Batna, devenue leader dans les greffes rénales et les transplantations hépatiques, et qui vient de lancer l'autogreffe des cellules souche et la greffe de cornée, effectuée dernièrement, avec succès, pour deux malades.

Le Pr Zitouni a également précisé que le volet diagnostic des pathologies cancéreuses "connait une amélioration" grâce à la dotation des hôpitaux du pays notamment les CAC (centre anti-cancer) de spécialistes en biologie, en imagerie et en histologie permettant un diagnostic fiable et précis.

