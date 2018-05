Sénégal: Birima Mangara - «Pour un dispositif de répression à la hauteur de la criminalité financière»

Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

Revenant sur le dispositif de combat contre les crimes financiers, il a rappelé différentes mesures du Sénégal: la prise de textes réglementaires, le renforcement des moyens d'intervention des acteurs et la formation et la sensibilisation de tous les acteurs nationaux. Par conséquent, il a incité au renforcement en permanence de la vigilance et à la capacité d'adaptation face à ces derniers.

Cet appel se justifie, à l'en croire, par la puissance financière des criminels, en plus de la combinaison de facteurs comme la sophistication de leurs moyens et le caractère transnational de leurs activités.

Le ministre délégué Birima Mangara, en charge du Budget, a insisté sur l'engagement du Sénégal dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La promulgation d'une nouvelle loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le 28 février 2018 l'atteste.

