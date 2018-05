Sénégal: Pierre Ndiaye - «Le défi d'une croissance inclusive et durable se pose»

Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

Selon Pierre Ndiaye, «ces contraintes identifiées, justifient, en partie, la tenue de cet atelier pour déterminer les défis, les objectifs stratégiques et les effets attendus pour renforcer l'amélioration du bien-être des populations, gage d'une stabilité et d'une justice et cohésion sociales», admet-il.

De cette évaluation, il ressort qu'«il y a eu des avancées significatives illustrées par une croissance économique de plus de 6% durant ces 3 dernières années», a d'emblée magnifié Pierre Ndiaye, directeur des politiques économiques, au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan. Il s'exprimait, à Dakar, en marge de l'atelier de formulation de la stratégie de la Phase II du Plan Sénégal Emergent (Pse 2019-2023).

