Sénégal: Kimelabalou Aba directeur général du GIABA - «Dans la continuité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme»

Kimelabalou Aba, le nouveau directeur général du Giaba, porté à la tête de cette structure depuis le 1er mars 2018, s'inscrit dans la continuité de la politique définie et s'attèle à la mise en œuvre des chantiers.

Il s'agit de «la poursuite des actions déjà planifiées dans la ligne du Plan stratégique 2016-2020, le renforcement des capacités du Secrétariat en termes de ressources humaines, l'accompagnement de tous les Etats pour le renforcement de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la poursuite du renforcement des capacités de toutes les parties prenantes de Lbc/Ft, la mobilisation des ressources financières et la recherche de nouveaux partenariats pour soutenir les actions du Giaba.»

Il s'y ajoute «le respect scrupuleux des principes de transparence et de reddition des comptes dans la gestion des fonds alloués; parvenir à terme à une loi uniforme de Lbc/Ft dans la communauté Giaba, la définition d'une nouvelle vision axée sur les résultats dans le cadre du déroulement du Plan stratégique et rendre plus dynamique le site internet du Giaba».

Le directeur général du Giaba est également revenu sur les missions et rôles dévolus à la structure placée sous sa direction dans l'exécution de son mandat.

Au-delà du résumé de son rapport d'activité, la plénière du Giaba entend examiner les rapports d'étape de la Côte d'Ivoire et du Mali, le mémorandum sur les processus et procédures en plus du calendrier révisé du second cycle des évaluations mutuelles du Giaba, le rapport des co-présidents du Groupe de travail sur les risques.

Kimelabalou Aba a ainsi sollicité le soutien et la collaboration des autres institutions de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), des Cellules des renseignements financiers des Etats membres du Giaba et ceux de ses partenaires.