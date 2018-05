Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est constitué partie civile dans l'affaire de la saisie de médicaments appelée «Touba Belel», le 11 novembre dernier, et dont le procès est prévu pour le 15 mai prochain. En point de presse hier, vendredi 11 mai à Dakar, les professionnels du médicament ont appelé à un procès juste et équitable pour une meilleure préservation de la santé des populations.

Toutefois, ils ont fait le plaidoyer pour la ratification sans délai de la convention médicrime qui oblige les Etats signataires à ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits.

Depuis quelques années, on assiste à des saisies de médicaments dans les différentes localités du Sénégal. Des médicaments supposés être frauduleux ou encore contrefaits.

Le cas de «Touba Belel» le 11 novembre dernier avec la saisie de deux camions de médicaments estimés, selon les professionnels du médicament, à plus d'un milliard 300 millions, l'affaire « Darou Mousty » entre autres, attestent de cette pratique.

Des procédés qui ont amené les professionnels du médicament à dire non à la vente illicite de médicaments qui entrave la profession de pharmacien.

Ainsi face à l'affaire « Touba Belel » dont le procès est prévu pour le 15 mai prochain, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ainsi que le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal ont tenu un point de presse hier, vendredi, pour dénoncer de telles pratiques.

Selon docteur Assane Diop, président dudit syndicat : « comme vous le savez, la vente illicite des médicaments constitue un véritable problème de santé publique en Afrique. Vu la gravité de ce phénomène sur la santé des populations, l'Ordre des pharmaciens s'est constitué partie civile dans l'affaire de « Touba Belel » dont le procès est fixé au 15 mai ».

A la question de savoir si les médicaments saisis ont fait l'objet d'une incinération ou bien, le docteur Diop a renseigné : « nous ne voulons pas que ce soit le cas. Nous voulons que ces médicaments saisis fassent l'objet de pièces à conviction afin que les personnes qui s'adonnent à cette pratique soient arrêtées».

Et de rassurer que les médicaments sont sous scellés. «Nous avons l'assurance des autorités douaniers», a-t-il fait comprendre. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le syndicat des pharmaciens du privé du Sénégal attendent du juge* pendant ce procès du 15 mai: « que le droit soit dit dans toute sa rigueur et sans aucune complaisance.

Que les acteurs soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture quel que soit leur rang ou niveau social » a déclaré docteur Diop.

Et de poursuivre dans les attentes mais cette fois de l'Etat. « Nous attendons de l'Etat, la fermeture des dépôts illégaux de Touba qui constitue la plaque tournante de ce trafic, à cause de l'impunité qui y règne, et les faits le démontrent à suffisance.

Nos attendons aussi la fermeture des points de vente illicite de médicaments sur toute l'étendue du territoire sénégalais mais surtout la criminalisation de l'importation et de la vente illicite de médicaments », a-t-il avancé.