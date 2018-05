Sénégal: Khadim Ndiaye - La leçon du lotus , conversations avec Cheikh Anta Diop

Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

A travers une approche originale empreinte de tendresse et d'affection pour son mentor, Khadim Ndiaye a essayé de donner les clés qui vont permettre de s'imprégner pleinement de toute la force et la puissance d'une pensée riche et complexe. Celle du savant Cheikh Anta Diop.

De ces « conversations » entre le Ndongo et le maître, se dégage une invite de Cheik Anta Diop à prendre son destin en main puisque, « les évènements ne s'accomplissent pas par la force des choses, mais parce qu'il existe des hommes qui agissent ». A l'évidence, pour Diop, « nous ne pouvons gagner la liberté que si nous ne sommes plus disposés à supporter l'esclavage ».

Il y a urgence parce que « l'idée de fédération doit refléter chez nous tous, et chez les responsables politiques en particulier, un souci de survie (par le moyen d'une organisation politique et économique efficace à réaliser dans les meilleurs délais », au lieu de n'être qu'une expression démagogique dilatoire répétée sans conviction du bout des lèvres ».

Ce qui n'est pas sans conséquence car, hormis l'aliénation culturelle que cela entraîne, Cheik Anta Diop relève cette vérité fondamentale, à savoir que : « on apprend mieux dans sa langue maternelle parce qu'il y a un accord incontestable entre le génie d'une langue et la mentalité du peuple qui le parle. D'autre part, il est évident qu'on évite des années de retard dans l'acquisition de l'enseignement».

Il aborde la question de l'aliénation culturelle, perçue comme « une technique de colonisation », fustige « le procédé de déni d'historicité », une technique qui a participé à « l'altération de la personnalité culturelle africaine », contribuant par conséquent à faire de sorte que : « le Nègre ignore que ses ancêtres , qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les Arts, la religion, (en particulier le monothéisme), la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes (physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier... ), la médecine, l'architecture », etc.

Construit autour d'un dialogue post-mortem , « La leçon du lotus. Conversations avec Cheikh Anta Diop » , est un ouvrage qui met en scène Ndongo et son mentor, tous deux nous prenant par la main, pour nous entraîner dans un périple nocturne ponctué de questions/réponses avec l'idée de rendre beaucoup plus accessible la pensée de l' égyptologue de renommée mondiale.

