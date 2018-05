Le Sénégalais Makhtar Diop, ancien ministre sous Me Wade, a été nommé… Plus »

A rappeler que, lors de ce dernier conseil présidentiel conjoint, le chef de l'Etat Macky Sall avait déclaré avec fermeté que « le trafic illicite de bois n'est pas seulement une violation de la loi mais il est aussi et surtout une source d'instabilité pour la société et l'Etat ».

Une importante quantité de bois frauduleusement coupé et stocké à Jarra Bureng, en Gambie, a été ramenée de force au Sénégal par les forces de défense et de sécurité en application des recommandations du dernier conseil présidentiel conjoint entre le président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow. Avec cette nouvelle possibilité de la traque des délinquants de la forêt casamançaise, l'espoir renait sur les propensions à préserver les derniers massifs de forêts encore debout.

