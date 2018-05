Sénégal: Protection du jeune public - Le CNRA axe la reflexion sur la signaletique

Toujours soucieux d'une plus grande sensibilisation autour des intérêts du jeune public et des catégories vulnérables de la société, le Cnra organise, le mardi 15 mai 2018, une journée regroupant titulaires d'une autorisation de diffusion radio et télévision, acteurs étatiques et non étatiques susceptibles d'enrichir les débats sur les moyens d'une meilleure protection du jeune public dans les contenus audiovisuels.

«Les possibilités d'offres de contenus dans les médias audiovisuels notamment, se sont accompagnées au Sénégal comme ailleurs, d'une demande encore plus forte à la réponse de laquelle les publics ne réagissent pas de la même façon parce que, suivant leurs âges et sensibilités, ils « ne voient pas la même chose » à la télé ». tel est le constat de départ du Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui diligente cet atelier autour de la signalétique.

Et d'arguer dans la foulée : « Le constat dans notre pays est qu'il n'est pas toujours tenu compte de la sensibilité des cibles pour le choix des périodes et heures de diffusion des contenus »

Pour cause, note le communiqué du Cnra, « La recherche d'originalité, mais surtout la course à l'audience, pousse des diffuseurs à des pratiques qui les éloignent de leurs engagements consignés dans le cahier des charges applicable au titulaire d'une autorisation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais ».

Pourtant, selon le Cnra, ledit cahier des charges affirme clairement en ses articles 24 et suivants, la nécessaire protection de l'enfance et de l'adolescence.

Suffisant pour relever que dans un tel contexte se pose donc la question du respect de la Signalétique pour : le « choix le plus indiqué des plages horaires de diffusion et de l'avertissement préalable du public (article 24) ; la mise en place d'une commission de visionnage qui doit recommander à la direction de la chaîne une classification des programmes (article 25); la question de la classification des programmes par l'outil de la signalétique (article 25); la catégorisation en cinq degrés d'appréciation de celle- ci symbolisé chacun par un pictogramme rond d'une couleur dédiée (article 25); enfin la question de la programmation adaptée à chacune des catégories énoncées (article 26), entre autres recommandations.

C'est dans un tel contexte et le souci d'une plus grande sensibilisation autour des intérêts du jeune public et des catégories vulnérables de la société, que le Cnra qui multiplie depuis plusieurs années alertes, rappels à l'ordre, mises en demeure et autres recommandations aux diffuseurs, organise à la Maison de la presse, le mardi 15 mai 2018, une journée consacrée à la signalétique.

Une journée devant regrouper les titulaires d'une autorisation de diffusion radio et télévision, les acteurs étatiques et non étatiques susceptibles d'enrichir les débats sur les moyens d'une meilleure protection du jeune public dans les contenus audiovisuels.