Sénégal: Mathiam Thiam, formateur à la Fastef - « Les grèves cycliques des enseignants cachent d'autres crises »

« Nous ne pouvons pas demander aux enfants, à l'heure actuelle, de réciter des leçons d'histoire. En plus de cette révolution méthodologique, il faudra reprofiler les contenus pédagogiques et les dégraisser », a déclaré Mathiam Thiam.

« Beaucoup d'enseignants ne savent pas la loi d'orientation qui souligne que l'objectif de l'éducation est de trouver des solutions aux problèmes économiques et socio-culturels. Il faut lier l'école à la vie pour transformer la société », a fait savoir Mathiam Thiam. Non sans s'interroger en ces termes : quels sont les enseignants qui sont capables de transposer cela comme activité d'apprentissage dans les classes ?

