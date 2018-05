Madagascar: Conjoncture politique - « Il faut instaurer un climat d'apaisement d'ici à fin mai ! », exige la CENI

La Céni a organisé vendredi 11 mai une concertation entre différents partis politiques et la… Plus »

Sine qua non. Par ailleurs, la journée d'hier a été une occasion pour la Ceni de rappeler qu'il est vital de se doter de lois électorales avant la fin de ce mois. « La norme internationale exige que les lois électorales doivent être mises en vigueur au moins six mois avant la tenue des élections.

En effet, hier, lors d'un cadre de concertation multi-acteurs et extraordinaire, organisé par la Ceni à l'Hôtel Le Pavé Antaninarenina, et qui s'est focalisé sur les lois électorales et le calendrier électoral, quelques-uns des politiciens présents ont soutenu la nécessité d'un nouvel accord politique pour sortir de cette impasse. D'autres ont mis en avant la mise en place d'un gouvernement neutre pour organiser les élections.

Les avis sont éparpillés, les propositions sont éparses mais force est de reconnaître que les politiciens et les membres de la société civile - les représentants des forces vives de la Nation pour faire simple - ont multiples solutions pour remédier à la situation politique actuelle, en général, et pour avancer vers l'apaisement, en particulier.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.