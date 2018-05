Tunisie: ESR - Confirmer l'hégémonie

La question dans le camp radésien est simple. Il s'agit de confirmer la supériorité et de terminer en beauté cette saison. Les cartes en main de Adel Tlatli sont nombreuses et tout le monde sait qu'il a 10 joueurs qui se valent et qui sont utilisés dans les grands matches.

Pour ce soir, Tlatli attend le retour en forme de Mourad El Mabrouk, un joueur blessé et qui n'arrive pas à être aussi efficace dans son exercice préféré, les tirs à trois points. Tlatli attend encore que ses joueurs réussissent à alterner le jeu de transition et le jeu placé, qu'ils parviennent à annoncer la couleur dès les deux premiers quarts temps.

L'ESR a un grand concentré de métier et un joueur en la personne de Mohamed H'didane qui représente le leader de cette équipe. Si Mohamed H'didane est dans un grand jour, l'ESR va bien.

Il y aura aussi Abada qui a fait plein de progrès individuels. Ce qu'on a remarqué dernièrement, c'est que l'ESR a changé son registre tactique avec moins de réussite dans les tirs à 3 points (où il y a 6 pointeurs au moins) et plus de réussite dans le jeu intérieur (un Abassi en forme) et le jeu en transition qui permet à Abada, H'didane, Charles et à Chennoufi de marquer vite.

L'ESR sait que seul le trophée de coupe va la satisfaire.

Ces joueurs de qualité et ces moyens mobilisés ne peuvent que tout gagner aux yeux du public. Face à l'ESS, l'ESR a un avantage psychologique. Elle a gagné tous ses duels cette saison.

ESS : une réaction?

De toute évidence, la saison de l'ESS n'était pas fameuse. Elle est décevante vu la qualité de ses joueurs. Les Sélimène, Mouhli, Kenioua (qui peut faire mieux), Braâ, Nidad, Maghrebi, Toumi et Sayeh n'étaient pas capables d'atteindre la finale du championnat.

Ils jouent un adversaire qui a l'ascendant sur eux pour les avoir battus dans tous leurs matches cette saison. Mais ce soir, ce sera différent. Dans une finale, et sur un seul match, tout reste possible et l'ESS n'a pas encore dit son dernier mot.

Et c'est Nidhal Abdelkarim, un entraîneur connaisseur et qui a une bonne polyvalence, qui va guider l'ESS ce soir. Son apport est certain d'autant que c'est quelqu'un qui veut confirmer ses qualités d'entraîneur.

Les Etoilés ne craignent pas l'affiche ni l'adversaire et savent qu'une consécration va sauver leur saison. Il y aura surtout un duel tactique entre Nidhal Abdelkarim et Adel Tlatli, deux entraîneurs qui se connaissent fort bien.

En lever du rideau, nous avons rendez-vous (14h00) avec la finale dames entre le CSPC et le CSS. Une affiche qui se répète et qui met en lice deux spécialistes de l'épreuve et deux grandes écoles du basket féminin.

Le spectacle est garanti dans cette soirée de basket. Que la fête commence !