Madagascar: Respect des droits de l'Homme - Encore du chemin à faire pour la Grande Île

La Céni a organisé vendredi 11 mai une concertation entre différents partis politiques et la… Plus »

O Ladite mission a officieusement pour but de «vulgariser autant que possible les recommandations auprès de toutes les parties prenantes». La mission entend également évaluer les avancées effectuées par l'État malgache en matière de respect des droits de l'Homme entre le temps d'envoi du quatrième rapport périodique et le moment présent.

Par ailleurs, le comité des droits de l'Homme interpelle l'État malgache sur la violence à l'égard des femmes. «L'État devrait élaborer, de manière prioritaire, une législation définissant et criminalisant l'ensemble des actes de violence à l'égard des femmes, en particulier la violence familiale, le viol conjugal et les sévices sexuels» lit-on dans le rapport d'observation finale.

Entre autres, l'application des mesures législatives et institutionnelles comme la création de la Commission nationale indépendante des droits de l'Homme via la loi n°2014-007 du 22 juillet 2014.

