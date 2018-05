Tunisie: A la recherche d'un exécutant du programme commun

Une semaine s'est pratiquement écoulée depuis la journée du dimanche 6 mai 2018, journée des élections municipales, les premières depuis les événements du 14 janvier 2011, rendez-vous dont on attendait la modification du paysage politique national et peut-être l'émergence d'une nouvelle configuration de nature à imposer de nouvelles alliances et à mettre fin effectivement et dans le vécu quotidien à l'expérience du consensus Ennahdha-Nida Tounès.

La semaine tire à sa fin sans que les choses ne s'éclaircissent, notamment au niveau des choix des futurs présidents des conseils municipaux qui auront à gérer nos municipalités durant les cinq prochaines années mais aussi au niveau de l'équipe gouvernementale qui conduira le pays au cours des vingt prochains mois qui nous séparent encore des législatives et de la présidentielle prévues fin 2019 et le plus important à l'échelle de la personnalité qui s'installera au palais de La Kasbah avec pour objectif principal de gérer le pays jusqu'au rendez-vous électoral tant attendu, d'une part, et d'exécuter la politique de nature à préparer la Tunisie à affronter cette échéance avec le maximum d'atouts de réussite sur les plans politique, économique, social et culturel.

En d'autres termes, maintenant que les Tunisiens ont choisi les conseillers municipaux et bientôt les maires qui auront à diriger leurs cités durant les cinq prochaines années, a sonné l'heure de savoir si Youssef Chahed, le chef du gouvernement d'union nationale, va recevoir l'aval de la réunion prévue lundi prochain des chefs des partis et organisations signataires du Document de Carthage (appelé désormais Carthage II) pour appliquer la feuille de route contenant plus de 100 mesures urgentes à prendre immédiatement, élaborée par la commission des experts et qui a mis plus de deux mois pour accoucher d'une feuille de route que d'aucuns qualifient de programme commun en prévision de ce qui reste du mandat législatif émanant des élections du 26 octobre 2014.

«Un programme commun où l'Ugtt a réussi à imposer ses doléances, où l'Utica a fait passer les revendications de ses adhérents et où les partis politiques ont procédé, via leurs experts, à la révision des priorités notamment économiques et sociales, en l'absence d'un seul représentant du gouvernement actuel auquel on demandera d'en exécuter le contenu et d'abandonner les grandes réformes que Youssef Chahed et ses principaux conseillers et ministres ont déjà annoncées pompeusement», soulignent plusieurs observateurs.

Et les mêmes observateurs de s'interroger : «Les experts ont mis en œuvre un nouveau programme qui aura la bénédiction des présidents des partis et des organisations et aussi du président de la République, pourquoi ne pas désigner une nouvelle équipe ministérielle et un nouveau chef de gouvernement en vue d'exécuter le programme convenu ?

Sauf que cette fois, le chef de l'Etat aura beaucoup de difficultés à choisir la personnalité qu'il faut pour former le nouveau gouvernement à la lumière des résultats issus des élections municipales du 6 mai, même si Ennahdha, qui s'est classé au premier rang des vainqueurs, multiplie les déclarations qu'il est pour la gestion collective des conseils municipaux, une manière de contourner le débat lancé sur les alliances que les vainqueurs seront obligés d'établir pour choisir les maires, plus particulièrement dans les villes les plus importantes».

Et si Youssef Chahed changeait la donne ?

Et la majorité des analystes qui attendent la rencontre de lundi prochain pour voir quel sort sera réservé à Youssef Chahed pourraient être pris en défaut par Youssef Chahed lui-même s'il annonçait qu'il n'était pas disposé à diriger un gouvernement remanié (contre son gré) et à appliquer un programme dont l'essentiel a été imposé par ses principaux «opposants, à savoir l'Ugtt et Nida Tounès, dont les principaux chefs ne lui ont jamais pardonné sa tendance à se comporter comme un chef de gouvernement et non comme un Premier ministre désigné par le parti pour occuper le Palais de La Kasbah et appliquer les ordres des Berges du Lac».

Par ailleurs, il y a lieu de s'interroger si la future équipe gouvernementale aura le temps d'appliquer la nouvelle feuille de route à 20 mois des échéances de 2019.