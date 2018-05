Afrique: Groupe de la BAD - La Journée de l'Afrique célébrée aux Assemblées annuelles

La Céni a organisé vendredi 11 mai une concertation entre différents partis politiques et la… Plus »

Après la cérémonie d'ouverture officielle, le mercredi 23 mai, les gouverneurs tiendront leurs première, deuxième et troisième réunions statutaires - du 23 au 25 mai. Celles-ci seront suivies de la publication du communiqué officiel et des actes des délibérations, en amont de la cérémonie de clôture.

A noter que les Assemblées annuelles 2018 ont pour thème « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique ». Lors de ces rencontres, le Conseil des gouverneurs, l'instance suprême de décision et de contrôle de la BAD, procèdera à l'examen du rapport annuel sur les finances, les opérations et les autres activités de l'institution du dernier exercice, a précisé Vincent Nmhielle.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.