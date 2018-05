Tunisie: Une «Nouba» aux mille senteurs...

«Il ne peut y avoir de culture sans une réelle prise en charge du patrimoine qui représente le socle de l'ensemble de l'édifice sociétal». C'est la démarche dont procède le ministère des Affaires culturelles dans la mise en œuvre de la politique culturelle nationale avec ce qu'elle implique comme révision de la législation relative à la protection, la sauvegarde et la promotion du patrimoine national.

Cette célébration annuelle de notre patrimoine matériel et immatériel va dans ce sens. «On espère que cette initiative augure une nouvelle stratégie visant à protéger notre patrimoine de toute altération en enrichissant son contenu d'une manière permanente», s'est exprimé M. Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles lors de la soirée de clôture du Mois du patrimoine 2018.

Il a ajouté que cette soirée constitue une belle démonstration d'une lecture contemporaine et moderne du patrimoine qui ne peut qu'impulser une dynamique positive à toute action de mise en valeur de notre patrimoine.

Après la cérémonie de remise des prix d'encouragement aux membres de la Direction générale du patrimoine relevant du ministère, à savoir Wajiha Sakkouhi, Mohamed Sebei, HoudaBouriel et Syrine Ben Ghachem, les musiciens ont pris place sur la scène de la magnifique salle du Théâtre des régions de la Cité.

La soirée s'annonçait festive et haute en couleur. Devant une salle pleine de mélomanes, près de 30 musiciens sont venus assurer comme il se devait le spectacle de clôture signé Mohamed Ali Kammoun «Nouba parfumée».

Le ton s'annonce prometteur dès la première note jouée au piano de Mohamed Ali. Les musiciens s'approprient ensuite l'ensemble des morceaux programmés avec une rigueur et une musicalité rayonnantes.

Sous la direction orchestrale de Mohamed Bouslama, des ballades musicales rêveuses, aériennes et palpables, composées à partir «d'arômes et de senteurs patrimoniaux» ont été assurées grâce à une brillante interprétation de Mohamed-Ali Kammoun au piano, Zied Zouari au violon solo, Hichem Badrani et Ahmed Litaiem au nây, Skandar Ben Abida à la clarinette et Drew Monaker au saxophone alto, Daly Triki au qânoun, Lotfi Soua et Mohamed Hédi Aouadi aux percussions et Hamza Zeramdini à la guitare basse.

De sa voix singulière et envoûtante et faisant vibrer son oud exceptionnel, Sofiane Zaidi scande les titres d'un programme haut en couleur et tout en senteurs; huit parfums, dans un enchaînement progressif typique de la forme Nouba (Btâyhi, Brâwil, Insirâf, Akhtâm et Hrûb).

Des titres poétiques et fins à travers lesquels chaque musicien déployait toute la panoplie de son talent pour faire jaillir la passion et la beauté qu'ils contiennent.

C'était l'occasion d'admirer la magnifique palette sonore des instruments arabes tels le Qanun, l'Oud, le Nay, et les autres instruments à cordes tout à fait étonnants par l'exubérance et la beauté de leurs sons en parfaite symbiose avec le saxophone, la batterie et les percussions.

Une musique riche, chaude, et d'une énergie vibrante, avec une abondance incroyable de rythmes qui puisent leur originalité dans les racines profondes d'une culture millénaire. Un paysage musical aux rythmes toniques et lumineux a su trouver l'adhésion chaleureuse du public.

Le concert s'est clôturé avec un joli tableau de danse. De purs moments de grâce et de rêve au cours desquels ces artistes pleins de talent s'en sont donnés à cœur joie et ont offert un spectacle exaltant devant un parterre déjà conquis.