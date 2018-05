Tunisie: EST/ESS - Défaite interdite

L'Espérance est dos au mur. Une autre défaite pourrait lui coûter cher et la mettre hors course. C'est pourquoi la bande à Néjib Ben Thayer a intérêt à se racheter une conduite et rattraper les points perdus. La partie ne sera certainement pas facile pour les deux équipes.

L'Etoile a difficilement battu le Club Africain lors de la précédente journée et sait donc ce qui l'attend aujourd'hui à la salle Mohamed-Zouaoui.

L'Espérance et l'Etoile sont de valeur sensiblement égale. Les deux équipes disposent d'un effectif étoffé où les solutions de rechange ne manquent pas. Le choc pourrait par conséquent être scellé dans les dernières minutes. Un scénario courant en quelque sorte.

Le résultat final dépendra de la forme des uns ou des autres. Bien entendu, le rendement défensif sera déterminant tout comme celui des gardiens de but. Si l'Espérance gagne, elle ne sera plus qu'à un point de son adversaire du jour. Dans le cas contraire, et si c'est l'Etoile qui reprend le dessus, celle-ci aura désormais cinq points d'avance, ce qui est considérable.

Le second match opposera le Club Africain à El Makarem de Mahdia. Lors de la première phase, les Mahdois avaient battu les Clubistes dans leur fief de la salle Gorgani.

Ces derniers ont aussi réussi à battre l'Espérance mardi dernier. Cela va donc donner du piquant à cette confrontation. Le Club Africain reste toujours à la recherche d'une première victoire dans ce play-off, alors qu'El Makarem de Mahdia veut confirmer sa bonne forme actuelle. Que le meilleur gagne !

Coupe de la Ligue : le temps du rachat ?

En Coupe de la Ligue, le temps du rachat a sonné pour le Sporting Club de Moknine et le CHBJammel. D'ailleurs, les deux équipes seront face à face cet après-midi et c'est Jammel qui aura l'opportunité d'offrir l'hospitalité aux Mokninois.

L'équipe locale a besoin de points tout comme son adversaire et pourrait profiter de l'avantage du terrain.

Le CSSakiet Ezzit évoluera également à domicile face à l'ASTéboulba. Les Téboulbois sont les locomotives de la Coupe de la Ligue et peuvent faire le break en cas de victoire. Attendons voir.

Play-out : ASH-EBSBK, duel au sommet

Le groupe de la relégation nous promet un beau duel au sommet entre l'ASHammamet et Béni Khiar. Il sera question de leadership. Difficile d'émettre un pronostic. Le second match opposera le CSHiboun à Menzel Témime. L'avantage du terrain peut être déterminant.