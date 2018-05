Madagascar: Hippisme - La saison débute dimanche

Après un long repos de six mois depuis novembre 2017, la nouvelle saison hippique démarrera ce dimanche à Mahazina. Les turfistes auront droit à cinq épreuves pour cette journée inaugurale qui promet de belles retrouvailles dans un hippodrome remis au goût du jour grâce aux travaux effectués sur le site.

En effet, le personnel de l'AHCEL, les éleveurs et les jockeys se sont donné la main pendant les journées du 1er et 6 mai derniers pour rénover les infrastructures, notamment l'entretien de la piste, le mirador et la tribune du public ainsi que les barrières qui ont été entièrement repeintes.

Au programme de cette journée, la 1re course dotée, le « Prix Fanombohana », se disputera sur 1.200 mètres avec 6 partants. La 2e course réservée aux meilleurs poulains de trois ans se joue sur 1.100 m.

Ces deux courses permettront aux turfistes de jouer au tiercé, tandis que la 3e course, avec huit partants sur 1.300 m, servira de support au quinté spécial.

Le quarté se jouera dans la 4e course dénommée « Prix Fisantarana » où l'on verra sept chevaux sur 1.400 m. La dernière course de la journée mettra aux prises six partants dans le « Prix d'Ouverture » sur 1.500 m où l'on verra les meilleurs chevaux du moment.

Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 13 mai à l'hippodrome de Mahazina pour une chaude ambiance malgré ce froid qui commence à s'installer à Ambatolampy.