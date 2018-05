Tunisie: Abdallah Belhiba - « L'heure du bilan a sonné»

«Je tenais tout d'abord à exprimer mon chagrin immense et ma déception indescriptible. Notre relégation est, certes, un moment difficile qui nous rendra encore plus fort. Nous devons tous ensemble créer la synergie nécessaire et la cohésion indispensable pour avancer avec notre club malgré tous les obstacles.

L'heure est au bilan... Nous avons connu une saison difficile, compliquée sur tous les niveaux... sans oublier les complots, la corruption dont notre club a été victime.

Dès demain, notre premier objectif est de dresser un bilan complet, de mettre en place une stratégie claire et précise qui a pour but la restructuration totale du club, la consolidation des moyens déjà mis en place pour la formation des jeunes que nous désirons appuyer et développer après une négligence tout au long de cette saison.

Je voudrais surtout que nous apprenions de nos erreurs et que nous constituions une "Equipe" capable de relever le défi pour retrouver au plus vite notre place habituelle en Ligue 1. Nul ne peut douter de mon amour inconditionnel que je porte pour mon équipe de toujours, l'ESZ.

Une équipe à qui j'ai tout donné et à qui je donnerai tout pour qu'elle soit l'une des meilleures. J'en profite pour remercier les supporters du club qui nous ont toujours soutenus.

Mes remerciements vont aussi aux joueurs, aux différents staff techniques qui se sont succédé cette saison et à toute personne ayant soutenu le club financièrement et moralement.

Je ne pourrais omettre les Zarzissiens de France et je leur présente mes vifs remerciements pour leur soutien financier immense, des Zarzissiens qui ont donné sans compter pour l'amour de leur club».