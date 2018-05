Madagascar: Avis de la HCC - Le Premier ministre ridiculisé

La Céni a organisé vendredi 11 mai une concertation entre différents partis politiques et la… Plus »

Une initiative prise à cause de la présence devant le bâtiment de la Cour suprême, de milliers de partisans de l'opposition qui ont accompagné « les députés pour le changement » lors du dépôt de la requête en annulation et aux fins de sursis à exécution contre la décision gouvernementale interdisant les manifestations dans les provinces.

L'avis d'Ambohidahy est clair : « Le bulletin unique doit être utilisé pour le second tour de l'élection présidentielle. » Et à la troisième demande d'avis du chef du gouvernement, le juge constitutionnel de préciser que l'article 7 de la loi organique n°2018-009 ne doit pas faire l'objet de modifications, mais sa mise en œuvre doit tenir compte de la réserve émise au considérant 14.

Ces trois demandes d'avis concernent la signification du Considérant 27 et de l'article 4 du dispositif de la décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums et du Considérant 26 et de l'article 2 du dispositif de la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 portant sur la loi organique n°2018-009 relative à l'élection du président de la République.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.