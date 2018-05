Tunisie: Festival de musique et de danse folkloriques

Un festival de musique et de danse folkloriques est organisé par l'Ambassade du Pakistan en Tunisie, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, et ce, dans le cadre des activités culturelles prévues en 2018 pour commémorer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Pakistan et la Tunisie.

D'éminents artistes interprètes dans le domaine des arts populaires tunisiens et pakistanais participeront à ce festival, informe dans un communiqué de presse l'ambassade du Pakistan.

Cet événement en plein air, ouvert au public, aura lieu à l'Avenue Habib Bourguiba (devant le Théâtre municipal de Tunis), et ce, aujourd'hui samedi 12 mai 2018 de 16h00 à 20h00. La cérémonie officielle d'ouverture, à laquelle participeront des représentants du gouvernement tunisien, des membres des missions diplomatiques accréditées en Tunisie et des amis du Pakistan, aura lieu de 17h00 à 17h30.

Tareq et Shafaq Group du Pakistan et la Troupe tunisienne de Mongi Ben Ammar présenteront durant ce spectacle une variété de musique et de danse folkloriques aux multiples facettes au public tunisien.

Au cours de l'événement, le public sera également invité à déguster gratuitement des mets traditionnels pakistanais préparés pour l'occasion par l'ambassade du Pakistan.

L'objectif de ce festival culturel conjoint tuniso-pakistanais est de mettre en valeur les aspects culturels et traditionnels communs qui prévalent aussi bien en Tunisie qu'au Pakistan et de faire ressortir les liens d'amitié et de fraternité noués au cours des 60 dernières années de relations diplomatiques bilatérales.