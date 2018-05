Tunisie: Un monde hyper-ingrat

L'une des principales conclusions qu'on peut relever de l'exercice 2017-2018 est qu'il y a bien des présidents qui non seulement se sacrifient pour leur club, mais qui ne méritent pas aussi le procès en sorcellerie que beaucoup sont en train de leur intenter.

C'est un monde hyper-ingrat auquel nous assistons dans le football d'aujourd'hui. Au-delà des résultats, des performances et des déroutes, il est indispensable de tirer les enseignements de l'injustice sportive soulignée par le fait de considérer les présidents de clubs comme étant prédestinés aux sacrifices et seuls concernés par les dépenses.

D'une manière générale, ce que nous offrent ces hommes sont des signes de sacrifice, de dévouement, voire d'héroïsme. Notamment dans le contexte économique que connaît actuellement le pays.

Ce qui fonde leur légitimité tient aussi à leur version passionnelle. Ils sont l'assurance de la vie et de la survie des clubs dont ils assument la responsabilité. Ici et plus qu'ailleurs, on ressent de l'adhésion, de l'affiliation, de la dépendance. Etant impliqués d'une manière bien particulière dans le quotidien de leurs clubs, ils se sont transformés en véritables sauveurs.

Bien des choses devraient changer dans la compétition nationale, dans les choix, dans les rôles. Cela devrait résulter des effets conjugués de modalités sportives et de stratégies bien pensées, mais aussi d'un passage obligé vers les exigences du haut niveau.

L'idée de repartir sur de nouvelles bases et une politique complètement différente est toujours là, mais c'est sans compter les dérives qui ont fait basculer le football dans des considérations hors normes.

Il est aujourd'hui de plus en plus difficile de résoudre l'équation presque impossible entre l'essentiel et l'accessoire. En dépit des moyens de lutte que l'on se donne, on sait que derrière toute action de remise en cause et de reconstruction se cachent toujours des dangers. Sur les détails, il y a lieu de s'inquiéter sur l'avenir du football...

Il y a tout un sujet de réflexion à faire à ce sujet. Responsables et différents acteurs, voici qu'apparaissent devant chacun le devoir et l'obligation sur lesquels les débats doivent s'ouvrir...