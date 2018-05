Tunisie: Spectacle garanti !

CA-ESS tombe à pic car voilà deux grandes équipes face à face qu'on aimerait voir aller au bout de leurs moyens et de leurs intentions sur le carré vert du stade de Radès pour le grand bonheur d'un public qui répondra immanquablement nombreux à l'appel du ballon rond et qui cherchera à être rassuré sur le plan mental et sportif.

Le Club Africain est arrivé avec des certitudes. Kamel Kolsi se retrouve avec un effectif qui laisse peu de place aux choix spontanés. Alors, à défaut d'arguments susceptibles de le voir se battre à armes égales avec l'adversaire, le Club Africain misera immanquablement sur la stratégie et le mental.

Comment cela? D'abord en cherchant dans la stratégie le moyen de dérégler le jeu d'une Etoile qui n'est jamais aussi redoutable que quand elle développe le sien. Quitte à sacrifier quelques joueurs dans une tâche ingrate, mais sans pour autant commettre l'erreur suprême : laisser la totale initiative aux Etoilés.

Pour le Club Africain donc, tout se jouera dans sa moitié de terrain, c'est-à-dire là où les joueurs doivent faire la loi s'ils veulent avoir la chance de s'en sortir.

L'autre atout que le Club Africain devrait mettre sur le gazon, c'est le mental. Sur ce plan, les coéquipiers de Saber Khelifa ont une tradition qu'ils ont tout intérêt à perpétuer ou du moins à reproposer en finale.

Les nombreux supporters clubistes vont à coup sûr pousser leur équipe à la victoire.

Enfin, sur un plan technico-tactique, l'importance c'est de jouer un football simple, fait de soutien, de couverture, de passes courtes et de solidarité. Avec l'espoir que l'efficacité sera au rendez-vous.

Mais cela c'est une autre paire de manches.

... aux certitudes de l'ESS

L'Etoile Sportive du Sahel n'a sans doute pas tous ces problèmes, mais celui de confirmer ses potentialités et ses richesses. Et ça aussi, ce n'est pas très facile quand on sait que le plus gros de la pression reposera sur les épaules des Etoilés.

Cela s'est vérifié au dernier match face au CA en Ligue 1 à Sousse, quand on a vu les camarades de Lahmar perdre quelque peu leurs repères et par conséquent leur confiance, commettant des erreurs individuelles.

Comme en Angola aussi quand ils ont failli se faire surprendre mais ont eu assez d'énergie pour égaliser. Mais, l'on se dit également que cela n'est arrivé que rarement et qu'il n'y a aucune raison pour que la machine de l'Etoile se grippe à 90' ou 120' minutes de la fin officielle de la saison sportive nationale.

En effet, avec une défense où trônent Krir, un arrière-ailier comme Ghazi Abderrazak, un infatigable récupérateur tel Methani, un chef d'orchestre comme Lahmar et surtout une attaque où l'on retrouve les Chermiti, Bangoura, Ben Belgacem, M'sakni et Amr Marai, difficile de croire à une faiblesse.

L'essentiel sera donc pour tout ce beau monde de résoudre les problèmes que ne manquera pas de poser l'adversaire, tout en sachant que l'Etoile regarde toujours son jeu plutôt que celui d'en face et que cela lui a jusqu'à présent réussi.

Le décor ainsi planté, nous avons donc droit à un favori et à un challenger qui n'a pas froid aux yeux sur fond d'une finale de coupe et d'un «classico» dont ce sera le énième acte.

Demeure le fait que pour tout ce qu'on a vécu cette saison, de la «démission» des aspirants traditionnels au titre, à la violence dans les stades, nous sommes en droit d'exiger du spectacle, des buts, de l'émotion et de la correction.

A vous de jouer, messieurs !