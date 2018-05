Tunisie: Les sonorités métissées de Macadi Nahhas

Bonne nouvelle pour Mohamed Amine Ben Amor et les Aigles de Carthage. Le milieu de terrain récupérateur de… Plus »

Macadi a visité, lors de ce récital musical, les chefs-d'œuvre de deux grands poètes, Mahmoud Darwich avec «Yamma mouil Al Hawa» et Mohamed Sghaïer Ouled Hmed avec «Ilahi», une chanson qui a fait vibrer tout le public de la soirée. La chanteuse jordanienne Macadi Nahhas était accompagnée, lors de cette soirée qui lui a rappelé son dernier passage en Tunisie qui remonte à cinq ans, par les musiciens tunisiens Sami Ben Saïd (clavier), Béchir Gharbi (oud), Abdelaziz Cherif (bass) et Lotfi Soua (percussions).

Inauguré par l'artiste jordanienne Macadi Nahhas, jeudi 10 mai au Théâtre des régions de la Cité de la culture, ce nouveau cycle vient enrichir la production du Pôle Musique et Opéra dirigé par Saïma Sammoud, par un contenu musical d'une autre facture artistique puisé dans la création de jeunes artistes arabes qui cherchent à perpétuer les expériences de leur prédécesseur, tout en y apportant leur touche artistique et esthétique personnelle.

Après son ouverture majestueuse avec le cycle «Majeless-Al Tarab» au Théâtre des régions de la Cité de la culture, le Pôle Musique et Opéra entame un nouveau cycle baptisé : Musique arabe , la nouvelle vague, avec la participation de trois artistes de talent : Macadi Nahhas, Sana Moussa et Mohamed Hédi Agrébi accompagné par Yacer Jradi et Raoudha Abdallah.

