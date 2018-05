Madagascar: Santé maternelle et infantile - SSME la semaine prochaine

La « Semaine de la santé de la mère et de l'enfant » (SSME) se tiendra la semaine prochaine, du 14 au 18 mai 2018. Une semaine au cours de laquelle des prestations de santé gratuites seront proposées aux mères, aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans dans les 114 districts sanitaires répartis sur l'ensemble du territoire national.

En font partie la supplémentation en vitamine A pour les enfants de six à 59 mois ; le déparasitage pour les enfants de 12 à 59 mois et aux femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse ; la vaccination de routine pour les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes ainsi que les enfants perdus de vue ou jamais vaccinés ; le dépistage de la malnutrition chronique chez les enfants de six à 59 mois et le dépistage du VIH chez les femmes enceintes.

S'y ajoutent le recensement des cas de fistule obstétricale ainsi que la recherche des cas de paralysie flasque aiguë chez les moins de 15 ans et des cas de rougeole, mais également, des cas de tétanos contracté à l'accouchement.

Biannuelle. La SSME, organisée depuis 2006, est une activité biannuelle du ministère de la Santé publique et de ses partenaires visant à réduire de manière significative les taux de mortalité maternelle et infantile à Madagascar.

Ces taux restent, en effet, élevés dans la mesure où 10 femmes par jour meurent de causes liées à la grossesse et à l'accouchement, tandis que trois enfants par heure décèdent avant leur premier anniversaire (ENSOMD 2012).

La première SSME de cette année 2018 qui se tiendra la semaine prochaine, vise ainsi à préserver les acquis en matière de santé maternelle et infantile et de combler les lacunes.

Près de 3000 équipes fixes et 5866 équipes mobiles de vaccinateurs composés essentiellement d'agents communautaires seront déployées. Plus de 10.000 agents de santé et 17.254 agents communautaires, plus de 21.400 animateurs et 564 superviseurs seront à pied d'œuvre dans 21.434 « fokontany » et 2751 centres de santé.