Tunisie: Un rôle important mais méconnu

De son côté, Ridha Ben Mahmoud, président du Conseil de la concurrence, a souligné que la Tunisie est l'un des premiers pays à avoir promulgué une loi sur la concurrence et à créer un Conseil de la concurrence avec un statut indépendant et avec des prérogatives judiciaires. Il a précisé que le Conseil a traité un grand nombre de dossiers relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.

Les principales pratiques anticoncurrentielles prises en charge par le Conseil sont relatives aux actions concertées et les collusions ayant un effet ou un objet anticoncurrentiel, l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique et aussi la pratique de prix abusivement bas.

Il est à constater également que la culture de la concurrence n'est pas assez présente en Tunisie. Il faut que les organismes intervenant dans le marché et aussi les organisations de la société civile soient conscients de son rôle dans la dénonciation des pratiques anticoncurrentielles et soutiennent le Conseil de la concurrence dans son rôle», a-t-il souligné.

M. El Behi a affirmé que le Conseil de la Concurrence travaille en coordination avec le ministère du Commerce -sa tutelle-, essentiellement la direction de la concurrence et des études économiques, pour un contrôle plus efficient du marché et le maintien de l'équilibre économique, ajoutant que cela fait sortir le ministère du Commerce de son rôle classique pour le contrôle des prix auprès des petits commerces et des grandes surfaces.

Depuis sa création, le Conseil de la concurrence a cumulé 18,4 MDT d'amendes, dont 4 MDT ont fait l'objet de décisions définitives, parmi lesquels 2,6 MDT ont été réellement remboursés, selon Omar El Behi, ministre du Commerce, intervenant lors de la journée d'information sur «le Conseil de la concurrence et son rôle dans l'équilibre économique général», organisé hier au Centre de promotion des exportations (Cepex). Il a indiqué que le Conseil joue un rôle très important pour faire face aux pratiques anticoncurrentielles et pourrait imposer des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise donnée.

