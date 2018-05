Tunisie: Les chiffres ne mentent pas...

Bonne nouvelle pour Mohamed Amine Ben Amor et les Aigles de Carthage. Le milieu de terrain récupérateur de… Plus »

Son positionnement est toutefois délicat. Se considérant comme antisystème et combattant féroce de la corruption, le Courant démocratique subira le test périlleux du pouvoir et devra prouver qu'il peut faire de la politique autrement.

Mais il n'y a pas que Nida qui perd de l'altitude. Ennahdha perd énormément de voix dans le sud, à l'image de Souk Al Ahad (gouvernorat de Kébili) qui bascule et vote pour le mouvement Echaâb, après avoir voté pour le parti Ennahdha en 2014 et 2011.

Au fur et à mesure que l'on remonte, les couleurs de la carte se diversifient avec notamment une étonnante couleur, celle de Siliana qui se met aux couleurs d'Abir Moussi et du Parti destourien libre qui se revendique ouvertement issu du RCD. Fait important, Siliana avait voté Nida Tounès en 2014. Il semble donc que le PDL a siphonné une partie des électeurs de Nida Tounès.

Le Courant démocratique, quant à lui, revendique une victoire au détriment des partis classiques, mais ne tient pas compte du fait que c'est un succès tout relatif quand on sait que comme la majorité des formations politiques, ils ont été incapables de se présenter dans plus d'une soixantaine de municipalités.

Plus impressionnant, Nida Tounès, le parti fondé par le président de la République Béji Caïd Essebssi, ne reconnaît pas la défaite, malgré le fait qu'en moins de cinq ans le parti a été atrophié d'une large frange de ses électeurs qui ont cru en lui. En 2014, le parti a bénéficié d'un vote massif et put récolter 1.279.941 voix, mais le pouvoir use. Pour les municipales il ne récolte que 375.896 voix.

