Madagascar: Lutte renforcée contre les cyber-attaques

Un projet sera lancé pour l'amélioration de la lutte contre la cybercriminalité et contre l'insécurité en milieu rural et urbain à Madagascar. Une convention de partenariat a été signée le 9 mai dernier, entre le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique) et le MSP (Ministère de la Sécurité publique).

Dans un premier temps, le MPTDN prévoit de remettre des matériels et équipements au MSP pour améliorer la lutte contre les cyber-attaques.

« Le Gouvernement met actuellement en œuvre le projet présidentiel Numérique pour tous, ayant pour but de donner l'accès aux TIC au plus grand nombre, afin de réduire la fracture numérique, dans toutes les régions du pays.

Outre la vulgarisation et la distribution d'équipements en TIC, nous priorisons également la régulation et le renforcement de la sécurité des usagers d'Internet et des technologies numériques », ont indiqué les responsables auprès du MPTDN.

De son côté, le MSP a indiqué que les infractions dans l'utilisation TIC favorisent l'insécurité à Madagascar. D'après le ministre, les usagers doivent considérer la Loi n° 2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité qui existe et qui reste toujours en vigueur.