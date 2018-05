Tunisie: La patrie au-dessus des «parties»

La question s'impose à la lumière des tractations qui ont démarré ces derniers jours entre certaines parties et surtout aussitôt les résultats des élections municipales dévoilés, l'objectif étant de faire assumer la responsabilité de l'échec de Nida Tounès au chef du gouvernement Youssef Chahed et à appeler, partant de ce fait, à ce que le président de la République Béji Caïd Essebsi apporte son soutien aux voix qui demandent sa révocation, lundi 14 mai à l'occasion de la réunion des présidents des partis et des organisations nationales programmée au Palais de Carthage en vue d'adopter la feuille de route élaborée par les experts représentants des signataires du Document de Carthage, feuille de route que les médias appellent déjà le Document de Carthage II.

Et il semble que certaines parties aient décidé de tout faire pour pousser le chef de l'Etat à s'aligner sur leur approche et à remercier Youssef Chahed et son équipe ministérielle «dans la mesure où il a fait montre d'incompétence».

En témoignent les résultats décevants enregistrés par Nida Tounès lors des municipales, d'où la nécessité de trouver une personnalité qui réponde aux exigences de la nouvelle étape», comme le soulignent les adversaires du chef du gouvernement.

Sauf qu'il existe une donnée fondamentale que ces mêmes parties semblent ignorer. Il s'agit, en effet, de la grande expérience du chef de l'Etat, de ses hautes vues et de son style particulier de gérer les affaires de l'Etat, qualités qui lui permettent de distinguer le bon grain de l'ivraie et de juger à leur juste valeur les hommes dont il s'entoure pour gérer les affaires publiques.

Et le président Béji Caïd Essebsi est connu pour savoir peser le pour et le contre quand il décide de choisir un chef de gouvernement ou de proposer une initiative comme celle relative à la formation du gouvernement d'union nationale dans l'objectif de faire sortir le pays d'une crise qui n'a que trop duré.

Encore une caractéristique essentielle dans le système d'évaluation auquel le chef de l'Etat soumet ses proches collaborateurs dont en premier lieu le chef du gouvernement.

Il s'agit, en effet, de leur rendement et des résultats qu'ils enregistrent lors de l'accomplissement de leur mission ainsi que les relations de crédibilité et de confiance qu'ils parviennent à tisser avec les partenaires avec qui ils traitent, en l'occurrence étrangers.

Et quand nos partenaires de l'Union européenne expriment «leur confiance en la capacité du gouvernement Youssef Chahed de faire réussir les grandes réformes mises en œuvre», il est difficile que les arguments des «opposants» puissent résister à de telles marques de confiance.

En effet, hier, à l'issue de la réunion de Youssef Chahed avec les ambassadeurs des pays du G7 à Dar Eddhiafa, l'ambassadeur de France, Olivier Poivre d'Arvor, a salué les indicateurs positifs enregistrés au niveau économique, soulignant leur aspect rassurant pour un retour de la croissance et de l'investissement.

Cela dit, il faut espérer que la voix de la sagesse supplantera toutes les autres et que, comme le dit le président Caïd Essebsi, la patrie restera toujours au-dessus des «parties».