Tunisie: Pour un environnement de travail stimulant

L'objectif de ce workshop était de présenter les exigences de cette norme internationale et d'aborder les notions de santé et de sécurité au travail. Les participants à cette manifestation régionale sont venus du Moyen-Orient (Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Irak) et d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Egypte et Tunisie).

Optimisation du travail par le biais d'ISO 54001

Chaque jour, plus de 7 600 personnes perdent la vie des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit plus de 2.78 millions de décès par an.

Compte tenu des pertes liées aux retraites anticipées, à l'absentéisme et à la hausse des primes d'assurance qui en découlent, les maladies ou accidents liés au travail sont un fardeau pour les employeurs comme pour l'économie au sens large.

L'ISO a élaboré une nouvelle norme ISO 45001 relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail. L'émergence d'un cadre de référence pour l'amélioration de la sécurité des travailleurs, la réduction des risques sur le lieu de travail et la création de meilleures et plus sûres conditions de travail dans le monde entier sont leur leitmotiv.

Le texte de la norme était développé par un comité d'experts spécialisés dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail (SST), et suit la structure commune aux autres normes de systèmes de management telles qu'ISO 14001 et ISO 9001.

Il convient également de tenir compte d'autres normes internationales dans ce domaine comme OHSAS 18001, des principes directeurs ILO-OSH de l'Organisation internationale du travail (OIT) et diverses normes nationales et internationales du travail, en plus des conventions de l'OIT.

M. Chahir Jhène, coordinateur national du projet Mena Star, et membre à la direction de la normalisation à l'innorpi, a déclaré : « Cet atelier sur la norme ISO 45001 :2018 « Systèmes de management de la santé et sécurité au travail» qui fait partie de ce projet vise à expliquer l'importance du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Il aborde également les avantages pour l'organisation et l'importance d'avoir une approche efficace pour gérer les risques et capitaliser sur les opportunités. La connaissance des concepts clés et des exigences de la norme ISO 45001 augmentera.

Cet atelier vise à expliquer les questions de santé et de sécurité au travail et la contribution de la norme au développement durable.

Il s'agit d'expliciter les exigences et les lignes directrices de la norme internationale ISO 45001. Par conséquent, donner des exemples pratiques qui illustrent comment développer un système de management de la santé au travail et système de gestion des risques».

Selon une estimation de l'OIT, il y aurait eu en 2013 dans le monde 2,34 millions de décès liés au travail, dont la très grande majorité (2 millions) est due à des maladies professionnelles, et non à des blessures ou accidents. D'après l'Institut britannique de la sécurité et de la santé au travail (IOSH), on dénombre chaque année 660.000 décès dus à des cancers découlant d'activités professionnelles.

L'ISO travaille actuellement à l'élaboration de la norme ISO 45001 sur les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (SMS), dont l'objet est de permettre aux organisations de gérer leurs risques en matière de santé et de sécurité au travail (SST) et d'améliorer leur performance dans ce domaine.

La mise en œuvre d'un tel système de management sera une décision stratégique que pourra utiliser l'organisation pour soutenir ses initiatives de développement durable en assurant une meilleure protection de la santé et de la sécurité des personnes et, dans le même temps, pour gagner en rentabilité.

Les activités d'une organisation peuvent comporter, pour ceux qu'elle emploie, des risques de blessures ou d'atteintes à la santé dont les conséquences peuvent être graves, voire mortelles. Il est donc important pour l'organisation d'éliminer ou de réduire au minimum les risques SST en prenant des mesures préventives appropriées.

A qui s'adresse la norme?

C'est simple, à toutes les organisations. Peu importe si votre organisation est une micro-entreprise, un conglomérat mondial, un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, un établissement universitaire ou un ministère du gouvernement.

Dès lors que des personnes travaillent pour votre organisation et peuvent être exposées à des risques imputables à vos activités, le recours à une approche systématique de management de la santé et de la sécurité sera un atout bénéfique. La norme peut être utilisée pour des activités à faible risque, ainsi que par de grandes organisations complexes où les risques sont élevés.

La norme spécifie que les risques SST doivent être gérés et maîtrisés, et la démarche du système de management de la santé et sécurité au travail (SMS) doit elle-même être axée sur les risques, pour assurer a) son efficacité et b) son amélioration continue pour suivre l'évolution constante du «contexte» de l'organisation.

Cette approche axée sur les risques, qui correspond au mode de gestion des autres risques liés aux activités des organisations, favorise l'intégration des exigences de la norme dans les processus de gestion d'ensemble.

Articulation d'ISO 45001 avec les autres normes

ISO 45001 suit la structure adoptée dans d'autres normes de systèmes de management ISO, telles qu'ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).

Lors de l'élaboration de la norme, il a aussi été tenu compte d'autres normes internationales (OHSAS 18001 et les Principes directeurs ILO-OSH de l'Organisation internationale du travail), des normes nationales, des normes internationales du travail et des conventions de l'OIT.

Ceux qui adopteront la norme, lorsqu'elle sera publiée, verront la cohérence de ses exigences avec les autres normes. Il leur sera relativement facile d'adopter ISO 45001 s'ils utilisent déjà une norme de système de management de la santé et sécurité au travail (SMS) existante et il leur sera possible d'harmoniser et d'intégrer ces exigences avec celles d'autres normes de systèmes de management ISO dans les processus de gestion d'ensemble de l'organisation.