Algérie: Des vols vers Alger déroutés vers d'autres aéroports en raison d'un épais brouillard

Pour rappel, la compagnie Air Algérie avait annoncé jeudi que des vols de et vers la France pourraient être perturbé samedi (aujourd'hui) et dimanche, suite à un mouvement social des contrôleurs aériens de la région du Marseille. Par conséquent, les vols d'Air Algérie vers l'Europe traversant la région de Marseille seront aussi concernés par ces retards, avait indiqué la même source.

Ainsi, les deux autres vols domestiques reliant Tindouf et Djanet à l'aéroport d' Alger ont été déroutés respectivement vers les aéroports d'Oran et de Constantine, a signalé la même responsable.

Au total, 6 vols, dont quatre internationaux prévus en atterrissage sur l'aéroport d'Alger dans la matinée du samedi ont été déroutés vers les aéroports de Constantine et d'Oran, à cause d'un épais brouillard qui a engendré une faible visibilité, précise la même responsable.

Certains vols internationaux et domestiques d'Air Algérie qui devaient atterrir samedi à l'aéroport d'Alger ont été déroutés vers les aéroports de Constantine et d'Oran en raison d'un épais brouillard, a indiqué à l'APS la responsable de la communication d'Air Algérie, Mounia Bertouche.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.