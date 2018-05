Tunisie: Débat sur les lumières à la Table de Jugurtha

Il s'agit, en l'occurrence, d'un nouveau rendez-vous littéraire et culturel organisé par l'Association tunisienne des études sur les lumières (Atel) en collaboration avec le département de français de l'Iseah du Kef, et l'Association tunisienne d'archéologie auquel prendront part des enseignants-chercheurs, des pontes de l'université tunisienne et d'autres intellectuels de divers horizons et pour planer sur un thème qui rend compte de l'importance des lumières étrangères dans les changements des politiques et des mentalités humaines, mais aussi de leur influence sur tout le processus de la modernité dans ses acceptions progressistes et révolutionnaires.

Partant de ce constat sur l'apport des lumières à la métamorphose des nouvelles sociétés, l'Atel s'est donné comme objectif de jeter toutes les lumières sur la contribution des sources étrangères au demeurant rendues possibles grâce aux mouvements de traduction et surtout de questionner les sources européennes sur leurs sources étrangères, autrement dit l'apport qu'elles ont reçu de la part d'autres civilisations (chinoise, arabe, turque, numide, etc.) pour réaliser les progrès accomplis dans les divers domaines de la culture, de la science, de la littérature et même de la nouvelle façon de penser de cette Europe.

Mais pourquoi ce choix du Kef? L'Atel affirme à cet égard que le choix de cette ville,qui portait autrefois le nom numide de Sicca Veneria, en hommage à la déesse Venus de l'amour, est motivé par l'ancrage de cette ville dans l'Histoire, en ce qu'elle représente un brassage culturel marqué déjà par la co-existence pacifique des religions, une ville où la mosquée côtoie, dans le respect, la basilique romaine et la synagogue juive, mais aussi parce que c'est dans cette ville, nous explique l'Atel, que «les influences numides, carthaginoises, romaines, arabes et turques se sont mêlées aux apports vandales, byzantins et européens, faisant de cette cité une synthèse de sept civilisations successives».

Et puis, l'on ne manquera pas de signaler que c'est à travers cette ville, où l'illustre Gustave Flaubert s'est rendu en mai 1858, dans des pérégrinations qui l'ont conduit, entre autres, à écrire «Salambo» et «Voyage à Carthage», deux romans d'une valeur littéraire inestimable en ce qu'elle rend compte de la réalité sociale de l'époque et de la démesure des lieux et des décors et de la magnificence des lumières dans cette région et de leur éclat dans la nature et dans la culture.

Un rendez-vous culturel à ne pas rater, d'autant plus qu'il constitue le prélude à un événement majeur futur, en l'occurrence le colloque international pluridisciplinaire sur «les sources étrangères des lumières», prévu pour 2019.

Auparavant, les participants iront s'époumoner et se distraire sur la Table de Jugurtha, un haut lieu qui nourrit, à lui seul, toutes les sources de l'enthousiasme et les bons travers de l'âme.