Algérie: Une production céréalière de plus de 244.000 qx attendue à Ghardaïa

La DSA a, par ailleurs, installé une commission composée de tous les partenaires du secteur de l'agriculture pour assurer le bon déroulement des moissons et accompagner et sensibiliser les céréaliculteurs sur la nécessité d'éliminer les plantes parasites.

Des moyens conséquents sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont une vingtaine de moissonneuses à sac et bac, ainsi que des camions de transport appartenant à la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Laghouat chargé de la collecte de la production, a indiqué M. Djebrit.

La campagne moisson-battage qui débute à la fin du mois de mai en cours ciblera une superficie de 5.000 hectares, dont 4.533 ha réservés au blé dur et 450 ha à l'orge, a précisé le responsable des statistiques ajoutant que ces superficies emblavées sous pivots sont pour la plupart situées dans la wilaya déléguée d'El-Menea au sud de la wilaya de Ghardaïa, à savoir El-Menea, Hassi-Lefhal et Mansourah.

