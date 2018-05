Algérie: Ligue 1 - Six matchs sans victoire, le MC Alger dans la tourmente

Pour la direction du MCA, elle devra penser dès maintenant à la saison prochaine et la nécessité de rectifier le tir afin de permettre à cette équipe d'amorcer un nouveau départ après un exercice 2017-2018 marqué par du bon et du moins bon.

En ouverture de la phase de poules de la Ligue des champions, le MCA a connu la même désillusion en se faisant tenir en échec au 5-Juillet par les Marocains de Difaâ Hassani El-Jadidi (1-1). Un résultat qui place déjà le club sous pression et dans l'obligation de se racheter mardi prochain à Sétif face à l'ESS, dans le cadre de la 2e journée.

Une défaite lourde de conséquences qui allait plonger le "Doyen" dans la tourmente. L'équipe devait se relever pour attaquer les objectifs restants (championnat et Ligue des champions), mais le travail psychologique effectué par l'entraîneur français Bernard Casoni a été remis en cause, puisque depuis cette date du 13 avril, les "Vert et Rouge" ont perdu leur football, même dans leur antre du 5-Juillet où ils ont perdu le derby algérois face au NA Husseïn-Dey (1-2).

Tout a commencé un certain vendredi 13 avril au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. Le MCA affrontait la JS Kabylie en demi-finales de la Coupe d'Algérie. Alors que les équipiers de Walid Derrardja partaient favoris dans ce choc, ils ont fini par subir la désillusion de l'élimination lors de la séance fatidique des tirs au but (0-0, aux t.a.b 4-5).

