Angola: Les restes mortels de l'avocat trouvé mort enterrés au cimetière de Viana

Par conséquent, il a demandé la coopération de la population et des médias pour dénoncer les actions criminelles, afin de combattre de près la criminalité dans la province de Luanda et au-delà.

Le commandant en chef de la police nationale, Alfredo Eduardo Manuel Mingas "Panda", a considéré mercredi dernier les municipalités de Viana, Cacuaco et Talatona, dans la province de Luanda, comme les plus préoccupantes en termes de criminalité. S'adressant à la presse, en marge du Conseil consultatif du commandement général de la police nationale, dirigé par le ministre de l'Intérieur Ângelo Veigas Tavares, Alfredo Mingas a dit que la capitale angolaise avait une image très négative.

Dans l'éloge funèbre du Conseil provincial de l'Ordre des Avocats lu par l'un des membres, il a été souligné ses qualités dans l'exercice des activités, en particulier «au service de la justice et dans la défendre les droits des citoyens». Bernardo Chilela, entre autres activités, était membre de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) depuis plus de 20 ans avec le certificat professionnel n ° 368.

Selon des proches de la victime, après l'autopsie, il a été déterminé "asphyxie mécanique aiguë et strangulation, par des inconnus". Le cadavre a été retiré de la résidence pour la morgue mardi par d'effectif du Service de protection civile et incendies, après qu'il ait été alerté par la bonne de l'avocat.

