Seychelles: Nomination d'un tribunal chargé d'examiner les plaintes concernant la Présidente de la Cour suprême

Ils exhortent le gouvernement seychellois "à veiller à ce que les exigences constitutionnelles concernant la composition de l'Autorité des nominations constitutionnelles soient respectées et à ce que tout tribunal enquêtant sur le Juge en Chef soit strictement conforme à la Constitution afin d'assurer son indépendance et son intégrité "

"En raison de son appartenance au Commonwealth, les Seychelles sont attachées aux valeurs et aux principes fondamentaux communs du Commonwealth, au cœur desquels se trouvent une croyance et une adhésion communes aux principes démocratiques, y compris un pouvoir judiciaire indépendant et impartial" ont-ils déclarés.

La Commonwealth Lawyers Association, la Commonwealth Legal Education Association et la Commonwealth Magistrates 'and Judges' Association ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la décision prise par l'Autorité dans un communiqué de presse.

