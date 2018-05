Algérie: ESHRA - Les étudiants de deuxième année revisitent la cuisine asiatique

Les étudiants de deuxième année de l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) ont clôturé, jeudi, la partie pratique du module "conception et présentation d'un restaurant", en présentant au public, des plats succulents aux saveurs asiatiques, servis dans le restaurant de l'école, tout en assurant un service impeccable, a-t-on constaté sur place.

Le spécialiste en gestion des établissements hôteliers et touristiques au niveau de l'ESHRA, Sami Akrout a indiqué à l'APS que les étudiants de deuxième année avaient fait montre d'un excellent niveau, démontrant ainsi leur maitrise du volet théorique enseigné au niveau de l'école, sous l'encadrement d'une élite composée de spécialistes mondiaux en la matière.

Il a ajouté que les étudiants avaient imaginé et concrétisé une idée innovante consistant en la conception d'un restaurant, partant du décor, du design de la structure, du choix du thème, de l'élaboration du menu et de la préparation des plats, des entrées et des boissons.

L'enseignement de la pratique qui a duré 10 jours au niveau du restaurant de l'école, s'inscrit dans le cadre du programme annuel pratique de l'ESHRA qui prévoit des formations dans différentes spécialités en relation avec la gestion hôtelière, et ce conformément à la stratégie d'appui au secteur du tourisme, a ajouté M. Akrout, relevant que cet atelier a permis de prodiguer aux étudiants des conseils pour éviter de commettre certains erreurs stratégiques dans la conception du restaurant.

Il a expliqué, par ailleurs, que l'ESHRA propose un programme de formation de haut niveau élaboré par l'Ecole de Lausanne, et ce dans plusieurs spécialités, notamment les métiers de la restauration, l'hôtellerie et la réception, relevant que l'école propose un cursus de Licence en gestion hôtelière, sanctionné par un diplôme délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et un deuxième cursus international de quatre ans, sanctionné par un diplôme délivré par l'école d'hôtellerie de Lausanne.

"La partie pratique vise à développer le niveau de la performance, rectifier les erreurs, acquérir les compétences professionnelles requises et consacrer l'esprit d'équipe", a déclaré Sami Assad, un étudiant de l'ESHRA.