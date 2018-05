Algérie: Bedoui inaugure le terminal arrivée du gazoduc Illizi-Djanet

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a inauguré samedi à Djanet le terminal arrivée du gazoduc Illizi-Djanet.

Le projet, qui assure l'approvisionnement de la wilaya déléguée de Djanet (près de 4.500 abonnés) en gaz naturel à partir du chef-lieu de wilaya d'Illizi sur un linéaire de 370 km, a nécessité un investissement public de 13,7 milliards DA.

Il a été réalisé par quatre entreprises nationales, outre les bureaux d'études nationaux, sur une période de 40 mois, selon la fiche technique du projet.

Localisé dans la zone de Tiguentourt, à l'entrée Sud de la ville, le terminal gazier va alimenter en gaz naturel la centrale électrique de Djanet, fonctionnant jusque-là au gasoil, ainsi que la ville de Djanet et les localités environnantes, dont Fadhnoune, Bordj El-Haouès, Ifni et Ihrir, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

Il comporte trois (3) postes de coupure et 16 postes de sectionnement pour la protection des divers risques sur le gazoduc dont le tracé jouxte celui de la RN-3 sur son tronçon Illizi-Djanet, a-t-on précisé.

Pour plus de sécurisation du gazoduc, le projet dispose d'équipements d'énergie solaire pour les mesures de température et est accompagné d'un renforcement du réseau de télécommunication et de téléphonie.

Entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, le projet va permettre d'approvisionner la région en gaz naturel, aussi bien pour les besoins de sa population que de sa centrale électrique et des futurs projets d'investissement dans les domaines industriel, agricole et touristique.

Le taux de pénétration du gaz dans la wilaya d'Illizi est de l'ordre de 58% contre un taux de couverture de 98% pour ce qui est de l'électricité, selon les données de la direction locale du secteur.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, est accompagné lors de cette visite notamment par le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et les présidents directeurs généraux des groupes Sonatrach et Sonelgaz, AbdelmoumèneOuld-Kaddour et Mohamed Arkab.

M. Bedoui avait effectué dernièrement une visite de travail similaire dans la wilaya de Tamanrasset où il avait inauguré une centrale solaire de 13 mégawatts, un gazoduc (16 inches) et une station de transfert de gaz naturel, inscrits dans le cadre du projet d'approvisionnement de la capitale de l'Ahaggar en gaz naturel.