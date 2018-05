Guinée: Où en est - on avec le projet de collecte et de recyclage des emballages d'eau minérale ?

Il y a quelques mois le préfet de Labé avait réuni les unités industrielles agrées d'alors dans la production d'eau pour voir comment il était possible de débarrasser la ville des emballages de leur produits.

L 'idée avait été saluée et les producteurs d'eau avaient décidé d'accompagner les efforts.

Pour preuve de bonne foi chacune d'elle avait donné un montant d'un million pour la construction d'un magasin de stockage des sachets ramassés et à recycler et pour l'achat d'un engin, le hangar de stockage avait été réalisé et le tricycle pour la collecte acheté sauf qu'à ce jour encore le projet n'a pas démarré.

Mamadou Diallo responsable d'une entreprise de production d'eau rappelle :

« il (le préfet) nous a donné un endroit où stocker les caoutchoucs, on a financé, acheté un tricycle... ce projet n'est pas pour le moment actif »

Après que les entreprises de production se soient acquittées du montant demandé Hamid Diallo responsable de l'une d'elle estime que le collectif a joué sa partition et que la balle se trouve désormais dans le camp du préfet.

Aux premières lueurs du projet, Mamadou Cellou Diallo avait été choisi par ses pairs pour suivre l'évolution du bébé commun, il affirme que le tricycle destiné à la collecte a été mis à disposition d'une association locale qui l'exploite dans son intérêt propre.

Aussi comme frein au projet il cite le fait que le site de stockage soit temporaire et le mutisme de l'autorité préfectorale qui n'appelle plus à des réunions depuis belle lurette.

De nos jours le hangar a été démantelé et le tricycle du projet fonctionne au bénéfice d'une association locale .

Il ne reste plus qu'à rencontrer le préfet de Labé pour qu'il éclaire la lanterne citoyenne sur les causes de ce blocus et dans quelle mesure cette mesure alors prometteuse peut se relancer.