Burkina Faso: Transport aérien - Le cockpit d'Air Burkina entame sa métastase

Aux dernières nouvelles, un nouveau Directeur Commercial et du Marketing a été nommé. Sur la table du DG SANOU Blaise, un plan de rationalisation des ressources financières et de suppression de certaines représentations ouest-africaines. Un projet qui a été stoppé d'en haut, souffle- t-on.

Une autre source de nous confier que le nouveau Directeur Général d'Air Burkina a relevé au forceps le Directeur de l'Exploitation, le Directeur des Opérations aériennes et le Directeur Commercial et du Marketing.

Depuis le départ du Fonds Aga Khan, les déboires s'accumulent pour Air Burkina, qui bat de l'aile. Le ciel s'obscurcit et la compagnie aérienne du Faso, membre du Groupe Celestair, manque de cash flow et sa vision managériale a perdu de sa splendeur depuis l'arrivée aux commandes du Burkinabé SANOU Blaise.

Depuis plusieurs semaines, Air Burkina, délestée de ses deux avions, tombés en panne et qui constituent sa flotte, carbure à bord des appareils de Transair (Groupe privé sénégalais) et de Africa Charter Airline, un Boeing 737-500 immatriculé en Afrique du Sud. Retour sur le vent de tourbillon qui agite le pavillon aérien burkinabé qui bat de l'aile. Exclusif

