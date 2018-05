Ile Maurice: Miss Universe Mauritius - Une «zenfan lanatir» devenue reine de beauté

Nous la rencontrons à son domicile à Flacq. Elle, c'est Varsha Ragoobarsing, sacrée Miss Universe Mauritius. à ses côtés, sa mère, Kavita Devi, qui la couve des yeux.

Du reste, c'est elle-même qui a confectionné la robe qu'elle portait lors de la finale. Avec amour et patience. Mais aussi avec une certitude : «Beti sa mem rob la pou fer twa gagn sa kouronn-la», lui a-t-elle déclaré.

Issue d'une famille modeste de cinq enfants, Varsha Ragoobarsing n'était pourtant pas fille accro aux poupées durant son enfance. Elle est une «zanfan lanatir», dira-t-elle. Avec ses deux frères, ils grimpaient aux arbres, jouaient dans la boue ou allaient à la pêche dans la rivière.

Le déclic se fait il y a sept ans. Lorsqu'Abhishek, son ami d'enfance, la pousse à faire de la mode. Il lui achète même des vêtements glam, des bijoux et chaussures de marque. Sans compter le maquillage tendance. Elle participe alors à un véritable relooking. Se transforme en petite fée...

Désormais, elle est la Miss Universe Mauritius. Mais elle reste aussi tout simplement Varsha, une fille du village de l'Est, dira-t-elle. Mais il n'empêche : elle s'envolera bientôt pour lorgner la couronne Miss Universe 2018.

N'a-t-elle pas peur de l'échec ? «Success is not final; failure is not fatal. It is the courage to continue that counts», confie la jeune femme. Qui dit pouvoir aussi compter sur le soutien moral de ses proches.

Mais il n'y a pas que le concours de beauté. Varsha Ragoobarsing travaille actuellement sur un projet visant l'épanouissement des femmes luttant contre le cancer. Elle envisage aussi d'ouvrir sa propre boîte de consultant pour aider les jeunes dans le besoin. Ce sont là autant de projets qui l'animent et qui la motiveront pour encore des années...