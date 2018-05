Ile Maurice: Port-Louis - La New Court House, un dépotoir ?

De l'extérieur, la New Court House qui se dresse fièrement sur la rue Pope-Henessy est impressionnante et a l'air majestueuse. Mais une fois à l'intérieur, on finit par déchanter car l'atmosphère y est bien sombre.

Outre la faible luminosité, certains semblent confondre ce bâtiment, qui abrite plusieurs cours de justice, et dépotoir. Éparpillés un peu partout au rez-de-chaussée, on retrouve pêle-mêle, à même le sol : des chaises et des meubles cassés, recouverts d'une épaisse couche de poussière, des ordinateurs, des imprimantes, des bouts de parquet, des rouleaux de tapisserie synthétique. Pourtant ce lieu est très fréquenté tous les jours par des milliers de citoyens, dont des avocats et des magistrats.

Interrogé, un avocat a confié à l'express : «On voit ce désordre tous les jours, on s'y est habitué. Mais vous avez raison, cela fait désordre et tier-mondiste.»

On espère que ces photos prises jeudi pousseront les autorités à se débarrasser de ces horreurs...