Gabon: Moukagni Iwangou donne les raisons de son entrée au gouvernement

Choisissant de s'adresser « à la ville et au monde » le nouveau membre du gouvernement a d'abord tenu à présenter le contexte institutionnel actuel marqué par la dissolution par la Cour Constitutionnelle de l'Assemblée nationale et la révocation du Gouvernement. Ces deux faits, selon Moukagni-Iwangou, ont ouvert «une crise institutionnelle sans précédent en République gabonaise ».

Depuis son entrée au gouvernement, plusieurs sympathisants de l'opposition ne sont pas très tendres avec le président de l'Union et Solidarité (US). Si pour certains, les intérêts financiers aurait guidé son choix, Moukagni-Iwangou a tenu à apporter de la lumière sur son acte qui est loin d'être anecdotique.

