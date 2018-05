Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Le point des travaux présenté au Chef de l'Etat

Les Nations Unie ont décliné une Stratégie intégrée et un Plan de soutien 2018-2022… Plus »

« Les travaux de cette session ont porté essentiellement sur l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel », a-t-il relevé. Donnant quelques détails sur le fonctionnement du comité, il a fait savoir qu'il regroupe les chefs d'état-major des armées et les directeurs généraux de police des cinq pays du G5 Sahel (Burkina, Mali, Niger, Tchad, Mauritanie) et se réunit traditionnellement en deux formats. « Il y a le format sécurité, avec la police, et le format défense, avec les chefs d'état-major des armées.

Les audiences au Palais de Kosyam, dans la matinée du vendredi 11 mai 2018 ont concerné la sécurité et à la Francophonie. Le Chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en première position une délégation du Comité de défense et de sécurité du G5 Sahel, conduite par son président en exercice, le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées du Niger, Ahmed Mohamed. A sa sortie d'audience, celui-ci a dit être venu faire le point des travaux de la 6e réunion dudit comité qui s'est tenue à Ouagadougou ce même jour.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, au Palais de Kosyam, le vendredi 11 mai 2018, une délégation du Comité de défense et de sécurité du G5 Sahel et un émissaire de la secrétaire général de la Francophonie, l'administrateur Adama Ouane.

