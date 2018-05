Ile Maurice: Mauriciens à Beijing - Elvin Sunathree aspirant entrepreneur en Chine

De l'extérieur, la New Court House qui se dresse fièrement sur la rue Pope-Henessy est impressionnante et… Plus »

Mais sa plus grande appréhension avant son arrivée en Chine était la langue. La Chine étant unique en son genre avec ses traditions, sa langue et sa calligraphie, s'intégrer est un véritable défi.

Cinéma ? Un bar ? Tout est répertorié. «Mon application favorite est 'waimai'. Elle me permet de voir les restaurants de ma région et leurs menus. L'on peut même commander et se faire livrer rapidement sans passer un coup de fil.»

C'est au Beijing Institute of Technology que le jeune homme a posé ses valises. «La Chine connaît un succès fulgurant au niveau commercial et il y a pas mal d'opportunités pour les étrangers, en particulier les bilingues», confie d'emblée Elvin Sunathree.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.