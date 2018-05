Maroc: La cote casablancaise clôture mal le mois d'avril

L'ancien Président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, a appelé, mercredi à Rabat, les Think Tank… Plus »

Du côté des baisses, la filière "Sylviculture et papier" accuse un repli de 8,91% et la branche "Ingénierie des biens d'équipements industriels" fléchit de 8,69%, à cause des contractions signées par le duo Stroc (-9,22%) et Delattre Levivier (-8,42%).

En contraste, ils ont mis en avant l'évolution des secteurs phares de la cote, à savoir "Banques", "Télécommunications", "Bâtiment et matériaux de construction" et "Agroalimentaire ".

