Maroc: Consécration du Raja d'Agadir-Handball

Une cérémonie en hommage au club champion du Maroc a été organisée cette semaine au sein du Yacht club d'Agadir, en présence notamment des joueurs de l'équipe A et des jeunes, du staff technique et de dirigeants ainsi que d'anciens joueurs qui ont marqué le handball dans la région.

Pour lui, le fait que 90% des joueurs proviennent des catégories des jeunes et que l'encadrement soit assuré par des entraîneurs locaux, Khalid Moufkir et Mustafa Mazar, est en soi un "réel motif de fierté", rendant, par ailleurs, hommage aux membres dirigeants pour "leur engagement ainsi que pour leurs contributions aux finances du club".

Et d'ajouter que le titre de cette année au niveau de la division excellence "nous conforte aussi dans cette politique de formation et d'encadrement".

