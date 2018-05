Afrique: Le Sénégal contraint au partage des points

Il faudra marquer au retour sans en encaisser et ce ne sera pas une partie de plaisir. Mais nous allons essayer de récupérer nos blessés et de préparer dans les meilleures conditions la manche retour".

"Ce nul ne nous garantit rien même si on ne peut pas dire que ce soit un mauvais résultat. Notre objectif était de venir réussir quelque chose et ce résultat nul est équitable.

L'Egypte a réussi un bon résultat ce samedi contre le Sénégal (0-0) au stade Léopold Sédar Senghor è Dakar lors de la première manche du second tour éliminatoire de la CAN Total U20.

