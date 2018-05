Maroc: Hommage à Tahar Benjelloun en ouverture du Festival international de la culture amazighe

Un vibrant hommage a été rendu à l'écrivain marocain Tahar Benjelloun en ouverture, vendredi soir à Fès, de la 14ème édition du Festival international de la culture amazighe. Intervenant à cette occasion, le président du Centre Sud-Nord, Moha Ennaji, a mis en valeur les efforts déployés par l'écrivain marocain pour la consolidation de la culture démocratique et le renforcement du rôle de la société civile.

De son côté, le président d'honneur du festival, Mohamed Kabbaj, et l'ex-ministre Nouzha Skali ont qualifié Tahar Benjelloun de "fierté marocaine", notant que ses œuvres qui touchent différentes formes d'écriture, "font de lui l'un des écrivains marocains les plus en vue à l'étranger". S'exprimant à l'ouverture de cette manifestation, le président de l'Association Fès-Saïss, Driss Alaoui Mdaghri, a indiqué que le Festival international de la culture amazighe est devenu un rendez-vous annuel, appelant à l'investissement dans la jeunesse pour renforcer le dialogue entre les différentes composantes de la société.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a souligné que cette manifestation intervient en application des Hautes Orientations Royales pour le développement de la culture amazighe, saluant les efforts consentis par l'Association Fès-Saïss pour le renforcement du rayonnement du Maroc. Organisée par l'Association Fès-Saïss et le Centre Sud-Nord en partenariat avec la région Fès-Meknès et la Fondation BMCE, cette manifestation culturelle s'inscrit dans le sillage des actions visant la promotion de la culture amazighe et populaire. Le festival prévoit deux volets, dont le premier est consacré au Forum international sur "La culture amazighe et l'avenir de la démocratie en Afrique du Nord", tandis que le second donne la part belle à la chanson et la poésie amazighes et populaires.